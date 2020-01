Об этом сообщает телеканал Al Hadath, который говорит о пострадавших среди мирного населения. Также получили ранения 12 иракских солдат, которые несли службу на блокпосту у въезда в аэропорт. В него попала одна из ракет.

#BREAKING : Rocket Attack in the vicinity of #Baghdad Airport in #Iraq .

Video appears to show two vehicles on fire. pic.twitter.com/1bZ58rwAh2