https://static.news.ru/photo/3094a1b0-2db6-11ea-8afd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ameer Al Mohmmedaw/dpa/Global Look Press

Несколько мощных взрывов прогремело в ночь на 3 января в районе международного аэропорта Багдада. Там расположены американские военные базы, которые, возможно, подверглись ракетным ударам.

Об этом сообщает телеканал Al Hadath, который говорит о пострадавших среди мирного населения. Также получили ранения 12 иракских солдат, которые несли службу на блокпосту у въезда в аэропорт. В него попала одна из ракет.

Другая — прилетела на взлётно-посадочную полосу, из-за этого аэропорт закрыли.

ما نعرفه حتى اللحظة و مؤكد هو اصابة سيارتين و مقتل من فيها في طريق المطار و ننتظر تأكيد ونفي كل شيء اضافي عن القصف الذي حصل في مطار بغداد pic.twitter.com/Z0liPLZEKd — Steven nabil (@thestevennabil) 2 января 2020 г.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Пентагона Марк Эспер не исключил провокаций против США в Ираке, организованных Ираном. Руководитель американского оборонного ведомства при этом подчеркнул, что в случае таких действий иранцы «пожалеют об этом». США считают Иран причастным к нападению иракских протестующих на американское посольство в Багдаде.