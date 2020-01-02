Фото: Ameer Al Mohmmedaw/dpa/Global Look Press

Несколько мощных взрывов прогремело в ночь на 3 января в районе международного аэропорта Багдада. Там расположены американские военные базы, которые, возможно, подверглись ракетным ударам.

Об этом сообщает телеканал Al Hadath, который говорит о пострадавших среди мирного населения. Также получили ранения 12 иракских солдат, которые несли службу на блокпосту у въезда в аэропорт. В него попала одна из ракет.

Другая — прилетела на взлётно-посадочную полосу, из-за этого аэропорт закрыли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Пентагона Марк Эспер не исключил провокаций против США в Ираке, организованных Ираном. Руководитель американского оборонного ведомства при этом подчеркнул, что в случае таких действий иранцы «пожалеют об этом». США считают Иран причастным к нападению иракских протестующих на американское посольство в Багдаде.

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