Сергей Лавров прибыл в Узбекистан для участия в заседании ШОС

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Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Узбекистан для участия в заседании Совета министров иностранных дел ШОС. Российский министр прилетел в Ташкент из Эфиопии, пишут «Известия».

Лаврова в аэропорту встретил исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов. Дипломаты обменялись рукопожатием и провели небольшой диалог. Ожидается, что в четверг, 28 июля, Лавров проведет ряд двусторонних встреч, а на следующий день примет участие в заседании СМИД ШОС.

Сергей Лавров с 23 по 27 июля совершил ряд поездок в страны Африки для совершения переговоров. Его африканское турне началось в Египте, продолжилось в Конго и Уганде и закончилось в Эфиопии.

Ранее Сергей Лавров в ходе выступления перед представителями аккредитованного в Аддис-Абебе дипломатического корпуса заявил, что Запад может заморозить валютные резервы любого государства, если оно вызовет у них раздражение, как произошло с Россией. Министр добавил, что следующей целью Запада, против которой будут введены санкции, станет КНР.