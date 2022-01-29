Серджо Маттарелла переизбран президентом Италии на второй срок

Президент Италии Серджо Маттарелла переизбран на второй срок в восьмом туре выборов по итогам совместного заседания обеих палат парламента республики. За него проголосовали 759 участников выборов из числа парламентариев и представителей области при необходимых 505 голосов. Результаты выборов транслировались на парламентском сайте.

Серджо Маттарелла является уроженцем Палермо, свою политическую карьеру он начал в 1980-х годах в Христианско-демократической партии. Политиком выпускник юридического факультета стал после того, как по заказу мафии был убит его брат — губернатор Сицилии Пьерсанти Маттарелла. В 1983 году Серджо Маттарелла был избран в парламент, в 1987 году оказался в правительстве христианских демократов, в 1989 году занял пост министра образования.

Маттарелла является автором избирательного законодательства, которое в честь него называется «маттареллум». В 2001 году Маттарелла был избран в парламент уже от партии «Маргерита», в 2011 году стал судьёй Конституционного суда, в 2015 году — 15-м президентом Италии.

Изначально Маттарелла дал понять, что не хочет своего переизбрания. Но поскольку представленные в парламенте партии не пришли к согласию, выборы зашли в тупик. Премьер-министр Италии Марио Драги, претендовавший на президентский пост, попросил президента согласиться на переизбрание, и Маттарелла согласился.

До этого экс-премьер Сильвио Берлускони снял свою кандидатуру с выборов. Левоцентристские партии отвергли все кандидатуры.

Ранее The Wall Street Journal оценила шансы на победу бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Издание посчитало, что они очень малы