https://static.news.ru/photo/4a99fee6-415e-11ea-b8ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Spicker/imago-images.de/Global Look Press

Министр обороны Сербии Александр Вулин назвал лицемерами европейских политиков, которые критикуют Белград за сотрудничество с Москвой и Пекином. По его словам, критики применяют двойные стандарты.

Так Вулин отреагировал на заявление депутата бундестага Гюнтера Крихбаума, который заявил, что «кандидат на вступление в Евросоюз не может рассматривать Россию как полноправного и равного ЕС партнёра», сообщает телеканал PTC.

Руководитель военного ведомства Сербии напомнил, что Берлин вместе с Москвой завершает строительство «Северного потока — 2», а Китай для Германии является практически основным торговым партнёром.

При этом Вулин указал, что Москва и Пекин не отказывают Белграду в поддержке, и не ставят дружбу в зависимость от экономического или политического выбора Сербии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по окончании строительства газораспределительной сети на территории Болгарии Сербия получит первые объёмы российского газа из трубопровода «Турецкий поток». Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что это может произойти уже осенью, но совершенно точно — до конца этого года.