Сербский аналитик заявил о расколе Запада из-за России и Украины

Трансатлантическое единство, которое так необходимо Вашингтону из-за украинского кризиса, распадается в итоге на два лагеря: первый — англосаксонский, второй — германо-романский, заявил обозреватель сербской газеты «Политика» Бошко Якшич.

По мнению колумниста, изначальный посыл Вашингтона кроется в том, что их план сдерживания России может сработать только тогда, когда ни один из предложенных им вариантов не снимется с повестки. Это означает усиленное вооружение Украины и максимальные санкции в отношении России, включая меры против «Северного потока — 2». Но Берлин проявляет на обоих «фронтах» сдержанную позицию: у Германии после двух мировых войн уже нет желания быть втянутой НАТО в третью. «Старая Европа» в лице Германии и Франции способна на большее проявление дипломатической гибкости в разрешении «худшего со времён холодной войны конфликта между Западом и Востоком», считает Якшич.

Он также подчеркнул, что США и Британия продолжают вооружать Украину и отправляют свои войска в Восточную Европу. Позицию Америки поддерживают в основном англосаксонские страны: Британия, Канада и Австралия. Континентальные державы при этом заявляют о собственных интересах.

Поэтому позиция Германия в отношении России в украинском кризисе вызывает серьёзное беспокойство у Вашингтона. Берлин не хочет продавать Украине своё оружие, он также запретил Прибалтике передавать Киеву немецкие гаубицы, кроме того, немецкое правительство выступает против отключения России от SWIFT и требует продолжить работы по запуску газопровода «Северный поток — 2».

Ранее стало известно, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что армия Украины с помощью членов НАТО стала сильнее, чем в 2014 году. Это, по его словам, повышает возможности самой защищаться «в случае агрессии», теперь украинская армия лучше оснащена и натренирована, в том числе благодаря участию западных партнёров.