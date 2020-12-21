Сербские власти получили документы о двух фазах испытаний «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/51e8d698-42b3-11eb-bf8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgeny Sinitsyn/XinHua/Global Look Press

Власти Сербии получили документы на первую и вторую фазы испытаний российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», сообщил президент страны Александр Вучич.

По его словам, в настоящее время сербские эксперты ожидают документы на третью фазу испытаний.

Насколько я знаю, наши специалисты пока довольны тем, что получили, — отметил Вучич.

Ранее Вучич рассказал о возможности совместного производства вакцины от COVID-19 «Спутник V» в республике. По его словам, если все показатели окажутся хорошими, а пока они положительные, такая возможность есть.

Как писал NEWS.ru, 4 декабря Сербия получила для экспертизы образцы российской вакцины «Спутник V». В Белград прибыли 20 доз препарата. Вакцина пройдёт испытание в институте вирусологии «Торлак».

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.