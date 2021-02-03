Сербия собирается производить «Спутник V» при поддержке РФ

https://static.news.ru/photo/362bc08e-663d-11eb-8d73-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Сербия намеревается начать собственное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» при поддержке российской стороны. Об этом рассказали в администрации главы зарубежного государства Александра Вучича.

Президент Вучич заявил, что Сербия при помощи специалистов из России построит объекты и будет самостоятельно производить вакцину, — говорится в заявлении.

Сербский лидер поблагодарил Россию за помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Он также выразил надежду на плодотворное сотрудничество.

Вакцинация населения в Сербии стартовала 24 декабря. Первоначально жителей прививали американским препаратом Pfizer. В первых числах января в стране началось применение российской вакцины.

Ранее NEWS.ru писал, что у президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича состоялся телефонный разговор. Лидеры двух стран отметили успешную реализацию совместных экономических проектов.

Позднее вице-президент отдела исследований и разработок биофармацевтических препаратов AstraZeneca Мене Пангалос назвал данные об эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на уровне 91,6% воодушевляющими. Пангалос также выразил надежду, что предварительные результаты исследований комбинации двух препаратов появятся в ближайшее время. При этом он уточнил, что необходимо проводить больше различных испытаний вакцин, чтобы детально изучить их свойства.