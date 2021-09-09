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Сербия произвела более полумиллиона доз российского «Спутника V»

15:06, 09 сентября 2021
Сербия произвела более полумиллиона доз российского «Спутника V» Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS
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Глава Сербии Александр Вучич сообщил, что на территории страны было произведено 545 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет ТАСС.

Мы производим в институте «Торлак» российскую вакцину, 270 тыс. доз первого компонента и 275 тыс. доз второго компонента уже произведено. Сейчас начинаем производство китайской вакцины. Этим мы увеличиваем наши научные и технологические мощности, — заявил Вучич.

Политик также добавил, что всецело поддерживает идею обязательной вакцинации населения, при этом отметив, что подобная инициатива противоречит конституции страны, которую он, как лидер Сербии, должен защищать и уважать.

Разговор о производстве российских вакцин на территории Сербии состоялся между Путиным и Вучичем 3 февраля: в ходе разговора выяснилось, что эксперты из России помогут сербам наладить производство «Спутника V».

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что на территории страны получится производить российский «Спутник V» по соответствующей лицензии.

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