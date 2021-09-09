Сербия произвела более полумиллиона доз российского «Спутника V»

Глава Сербии Александр Вучич сообщил, что на территории страны было произведено 545 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет ТАСС.

Мы производим в институте «Торлак» российскую вакцину, 270 тыс. доз первого компонента и 275 тыс. доз второго компонента уже произведено. Сейчас начинаем производство китайской вакцины. Этим мы увеличиваем наши научные и технологические мощности, — заявил Вучич.

Политик также добавил, что всецело поддерживает идею обязательной вакцинации населения, при этом отметив, что подобная инициатива противоречит конституции страны, которую он, как лидер Сербии, должен защищать и уважать.

Разговор о производстве российских вакцин на территории Сербии состоялся между Путиным и Вучичем 3 февраля: в ходе разговора выяснилось, что эксперты из России помогут сербам наладить производство «Спутника V».

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что на территории страны получится производить российский «Спутник V» по соответствующей лицензии.