https://static.news.ru/photo/4822c128-5ef7-11ea-906d-fa163e074e61_660.jpg Ивица Дачич Фото: mfa.gov.rs

Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что страна не позволит на себя давить в вопросе «Турецкого потока».

Он отметил, что Белград настаивает на реализации этого проекта, поскольку ждёт, чтобы газ из хранилища в Болгарии дошёл до границы Болгарии с Сербией.

Существует давление, [попытки] остановить проект «Турецкий поток»... Но попытки на нас давить останутся безуспешными, — цитирует его РИА Новости.

Дачич добавил, что при этом Сербии не даётся какая-то новая возможность обеспечить себя газом. Американский сжиженный газ вдвое дороже, к тому же терминалы по его доставке ещё не построены.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган официально запустили «Турецкий поток». Церемония прошла 8 января в конгресс-центре Стамбула «Халич».