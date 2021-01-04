Сербия начнёт вакцинацию от коронавируса «Спутником V» с 5 января

https://static.news.ru/photo/9e73b13e-4e8b-11eb-8275-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Прививать жителей Сербии российским препаратом «Спутник V» начнут уже во вторник. Об этом сообщил государственный секретарь Министерства здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек.

На протяжении текущей недели будет использовано 2400 доз российской вакцины «Спутник V». Вероятнее всего, первая часть этой вакцины завтра будет введена в употребление, — цитирует Джерлека агентство «Танюг».

31 декабря 2020 года Агентство по медикаментам Сербии, регулирующее фармацевтическую отрасль страны, разрешило применение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Российская вакцина, разработанная в центре Гамалеи, в конце прошлого года поступила в Белоруссию, Сербию, Венесуэлу, Аргентину. Президент Боливии Луис Аре заявил о подписании контракта на поставку 5,2 млн доз препарата. Первая партия поступит в страну в конце марта. Возможность совместного производства вакцины обсуждается между Москвой и Анкарой. Власти Алжира также сделали ставку на российский препарат «Спутник V» из-за отсутствия сложностей с транспортировкой и хранением.

Ранее председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко заявил, что слова главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко о невозможности зарегистрировать в стране российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» являются враньём, сообщал NEWS.ru.