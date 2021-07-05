Сербия и Венгрия достроили «Турецкий поток» в обход Украины

Сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство газопровода-перемычки между двумя странами в рамках проекта «Турецкий поток». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Теперь Венгрия сможет получать газ через Чёрное море и Балканы, минуя Украину. Старт поставок газа по новому маршруту запланирован на 1 октября.

Ввод в строй газопровода «Балканский поток» — сухопутного продолжения «Турецкого потока» — снизит риски транзита природного газа через Украину. Болгария завершила строительство своей части газовой магистрали и готовится к её запуску. Появление нового газопровода особенно важно на фоне задержки строительства «Северного потока — 2». Теперь часть объёмов прокачки через украинскую территорию можно будет перекинуть на южный маршрут.

Ранее сообщалось, что прокачка газа по «Турецкому потоку» остановлена на период планового техобслуживания и диагностики.