https://static.news.ru/photo/623383cc-d883-11e9-aa7d-fa163e074e61_660.jpg Олег Сенцов Фото: president.gov.ua

Украинский режиссёр Олег Сенцов заявил, что за последние пять лет в стране изменилось не так много, как он ожидал.

Режиссёр был осуждён в России за подготовку теракта в 2014 году. По его словам, с момента его освобождения он успел пообщаться со многими людьми.

Предварительных вывода пока два: первый — изменений за пять лет не так уж много, как я ожидал. Второй — все воюют со всеми, — передаёт слова Сенцова РИА Новости .

Он отметил, что это «печалит» его. При этом, по словам режиссёра, он не теряет надежду на изменения к лучшему.

Ранее News.ru писал о том, что украинский режиссёр Олег Сенцов, вернувшийся на родину из России во время обмена пленными, поделился своим опытом пребывания в российских тюрьмах.