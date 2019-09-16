Украинский режиссёр Олег Сенцов заявил, что за последние пять лет в стране изменилось не так много, как он ожидал.
Режиссёр был осуждён в России за подготовку теракта в 2014 году. По его словам, с момента его освобождения он успел пообщаться со многими людьми.
Предварительных вывода пока два: первый — изменений за пять лет не так уж много, как я ожидал. Второй — все воюют со всеми, — передаёт слова Сенцова
РИА Новости.
Он отметил, что это «печалит» его. При этом, по словам режиссёра, он не теряет надежду на изменения к лучшему.
Ранее News.ru писал о том, что украинский режиссёр Олег Сенцов, вернувшийся на родину из России во время обмена пленными, поделился своим опытом пребывания в российских тюрьмах.