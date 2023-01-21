Сенаторы США возмутились Байденом после встречи с Зеленским CNN: сенаторы США призвали передать танки Украине после встречи с Зеленским в Киеве

Фото: Ukraine Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сенаторы США Линдси Грэм, Ричард Блюменталь и Шелдон Уайтхаус выступили за передачу западных танков Украине после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает телеканал CNN. В ходе встречи, американские законодатели заявили, что они «преследуют общую цель» с украинским руководством. Республиканец Грэм в свою очередь добавил, что «устал от бардака вокруг темы с поставками наступательной бронетехники.

Администрации президента США Джо Байдена следует направить танки, чтобы другие последовали нашему примеру, — сказал Грэм.

Он также обратился к немецкой стороне с призывом передать Украине танки Leopard, так как «украинцы в них нуждаются».

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх ранее заявила, что США в настоящий момент не видят смысла передавать Украине танки Abrams из-за сложностей с их обслуживанием. Он добавила, что передача наступательной бронетехники Киеву также лишена смысла из-за высокой стоимости ее обслуживания. Великобритания в середине января заявила о скорой передаче Украине 14 танков Challenger 2.