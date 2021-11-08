Сенаторы США хотят ввести новые санкции против «Северного потока — 2»

В американском сенате предложили ввести новые санкции против трубопровода «Северный поток — 2». Согласно документу, опубликованному на сайте комитета по иностранным делам Сената Конгресса США, представители Республиканской партии предлагают применить новые ограничительные меры в отношении компании — оператора Nord Stream 2 AG.

Главным инициатором законопроекта выступил сенатор от штата Айдахо Джим Риш. Изменения предлагается внести в оборонный бюджет США на 2022 финансовый год. В случае принятия закон предполагает применения санкций против организаций и лиц ответственных за планирование, строительство и эксплуатацию «Северного потока — 2».

Включение в чёрный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами. Санкции также предполагают запрет на въезд на территорию США, отказ в выдаче виз и аннулирование действующих виз, полученных лицами, которые связаны с проектом.

Ранее депутат бундестага, бывший руководитель комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст рассказал, что в январе 2022 года может завершиться сертификация газопровода «Северный поток — 2» немецким регулятором Bundesnetzagentur.