Сенаторы США хотят ввести новые санкции против «Северного потока — 2»

В американском сенате предложили ввести новые санкции против трубопровода «Северный поток — 2». Согласно документу, опубликованному на сайте комитета по иностранным делам Сената Конгресса США, представители Республиканской партии предлагают применить новые ограничительные меры в отношении компании — оператора Nord Stream 2 AG.
Главным инициатором законопроекта
Включение в чёрный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами. Санкции также предполагают запрет на въезд на территорию США, отказ в выдаче виз и аннулирование действующих виз, полученных лицами, которые связаны с проектом.
Ранее депутат бундестага, бывший руководитель комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст рассказал, что в январе 2022 года может завершиться сертификация газопровода «Северный поток — 2» немецким регулятором Bundesnetzagentur.