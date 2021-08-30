Сенатор Южной Каролины призвал объявить импичмент Байдену

Член сената США Линдси Грэм призвал к импичменту президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Independent.

Грэм призвал отстранить нынешнего хозяина Белого дома из-за провала в Афганистане. По его словам, президент игнорирует здравые советы и причем он этим “грешит” уже 40 лет.

Я думаю, что это пренебрежение долгом, оставить сотни американцев в тылу врага, превратить их в заложников, бросить тысячи афганцев, которые с честью сражались на нашей стороне, создать условия для еще одного 9/11, - сказал сенатор.

Ранее сообщалось, что республиканцы из палаты представителей потребовали отстранить от должности государственного секретаря США Энтони Блинкена. Обвинения политиков в отношении главы МИД строится на том, что он не в состоянии предоставлять президенту страны Джо Байдену своевременно качественную информацию по ситуации в Афганистане. Республиканцы также требуют привлечь отвественных за смерть американских военных в Кабуле 26 августа за халатность.