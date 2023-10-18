Сенатор выступил за снятие оружейного эмбарго с Ирана Крымский сенатор Цеков выступил за снятие оружейных санкций с Ирана

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Оружейное эмбарго необходимо снять с Ирана и ввести в отношении США и других стран НАТО, потому что эти государства являются самой большой угрозой для мира, заявил в беседе с NEWS.ru сенатор от Крыма член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его словам, Иран должен сам решать вопросы защиты своей территории.

Я очень удивлен, почему к Ирану используют ограничительные нормы в сфере вооружения, а к Израилю, например, нет. Если возникнет вопрос об оружейном эмбарго, то его нужно вводить и в отношении Соединенных Штатов, потому что именно они являются самой большой угрозой мира. Также эмбарго нужно вводить против Англии, да и всех стран НАТО, — заявил он.

Цеков указал, что Израиль тоже обстреливает своих соседей, в частности наносит удары по Сирии. Учитывая все эти факты, непонятно, почему «сильные мира всего» решили ввести ограничения только против Ирана, задался вопросом сенатор. По его словам, Иран — суверенная, независимая страна, и она сама должна решать вопросы защиты своей территории.

С точки зрения ядерного оружия, у мировых держав сложилось свое мнение, сформировался клуб, так сказать, и ясно, что мир нужно сохранять. Но тогда давайте вводить эмбарго и против тех стран, которые развязали огромное количество войн по всему миру, — заключил он.

Ранее замглавы иранского МИД Али Багери Кани заявил, что все ограничения, наложенные на Иран резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, утрачивают свою силу 18 октября. Это стало возможным в рамках ядерной сделки.

Резолюция была принята из-за развития Ираном ядерной программы. Ее принятие привело к заморозке иранских активов, а также к введению запрета на импорт и экспорт иранских баллистических ракет. В МИД Ирана подчеркнули, что санкции по резолюции изначально несправедливо наложены.