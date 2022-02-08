Сенатор заявил, что Шольц высказался о «Северном потоке — 2» в ресторане

Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл заявил, что узнал позицию канцлера Германии Олафа Шольца по «Северному потоку — 2» в вашингтонском ресторане. По его словам, за ужином немецкий лидер подтвердил ему готовность к санкциям против газопровода при «агрессии» России на Украину, сообщает РИА Новости.

Он подтвердил, что, если вторжение произойдёт, «Северный поток — 2» не будет продвигаться, — указал Макконнелл.

Шольц во время визита в Вашингтон старался избегать темы газопровода. Так, когда на пресс-конференции в Белом доме президент США Джо Байден пригрозил остановить «Северный поток — 2», стоявший рядом канцлер не произнёс названия газопровода. Позже в эфире CNN Шольц поступил так же, хотя интервьюер прилагал усилия, чтобы вытянуть из политика пару слов о проекте.

Ранее стало известно, что член комитета сената США по международным делам демократ Крис Мёрфи раскритиковал Олафа Шольца за публичное молчание по теме «Северного потока — 2». Сенатор при этом указал, что Шольц выразил готовность поддержать инициативу США об остановке газопровода в личном разговоре с Байденом.