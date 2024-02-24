Сенатор подсчитал, сколько оружия израсходовали США на Украину Джеймс Вэнс: Украина получила 10-летний запас оружия США

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Джеймс Вэнс

Запаса вооружений, который получила Украина от США, при других обстоятельствах хватило бы на 10 лет, заявил сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс. По его словам, Штаты не смогут обеспечивать нужды собственной национальной безопасности.

Вэнс, выступая на ежегодной Конференции консервативных политических действий (CPAC) под Вашингтоном, уточнил, что США не выпускают достаточного количества вооружений, и производство следует усилить. Белый дом поставил страну в критическое положение, но хочет все оружие оправлять за границу, отметил сенатор.

Что произойдет, если вдруг, не дай бог, возникнет прямая угроза американской территории? У нас больше нет оружия, чтобы обеспечивать свою национальную безопасность. Давайте сосредоточимся на наших собственных проблемах, — предложил Вэнс.

По его словам, он удивлен членами конгресса, которых интересует то, что происходит за шесть тысяч миль от США, а не кризис на южной границе. Вэнс выразил уверенность, что они «занимаются не тем делом».

Бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в своей статье для Global Times ранее написал, что на Западе начинают понимать: Киеву не победить Москву в военном конфликте. Тем более, что Белый дом переключил свое внимание на арабо-израильский конфликт и отправляет технику Израилю, указал он.