https://static.news.ru/photo/edaf6cbe-21ed-11ea-9a60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сенатор-республиканец Роджер Уикер внёс в сенат США законопроект о противодействии «нарушениям» Россией религиозной свободы на Украине. Документ касается ситуации в Крыму и в Донбассе, он может быть использован как новое основание для санкций.

Автор законопроекта утверждает, что российские власти якобы притесняют крымских татар-мусульман, Православную церковь Украины, Украинскую греко-католическую церковь, христиан-протестантов и «Свидетелей Иеговы» (экстремистская организация, запрещённая в РФ. — NEWS.ru). Об этом сообщает РИА Новости.

В случае если Россию на законодательном уровне признают «страной, вызывающей особую обеспокоенность» в сфере религиозных свобод, в отношении неё может быть введён целый ряд санкций. Основанием для этого станет закон США о международной религиозной свободе от 1998 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что комитет по иностранным делам сената США 18 декабря одобрил крупный пакет санкций DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act ) в отношении РФ. Пакет получил неформальное название «санкции из ада». Будучи принятой, инициатива обяжет президента Соединённых Штатов ввести ограничительные меры против суверенного долга России и целый ряд других мер.