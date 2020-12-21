Сенатор Ромни: русские хакеры могут изуродовать экономику США

https://static.news.ru/photo/4df17042-42d4-11eb-b2b9-fa163e074e61_660.jpg Митт Ромни Фото: Greg Nash/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские хакеры могут нанести большой вред экономике Соединённых Штатов. Об этом заявил американский сенатор-республиканец Митт Ромни.

Они могут изуродовать экономику Соединённых Штатов, — сказал он в интервью NBC News.

Ромни подчеркнул, что Россия способна сделать своей целью электрическую сеть в США, водопровод и другие инфраструктурные объекты. По его словам, хакеры наносят «исключительно большой ущерб». Сенатор также выразил недовольство тем, что на днях президент США Дональд Трамп приписал недавние кибератаки на американские госучреждения Китаю, а не Российской Федерации. Он считает, у Трампа есть «слепое пятно» в том, что касается РФ.

Ранее глава Госдепартамента США Майк Помпео обвинил Россию в причастности к масштабным кибератакам на ряд министерств страны. По его словам, хакеры предприняли значительные усилия по внедрению вредоносного кода в системы правительства и частных компаний не только США, но и по всему миру, используя программное обеспечение третьей стороны.

Также сообщалось, что почти 200 организаций по всему миру, включая государственные учреждения и компании, были взломаны в рамках масштабной кибератаки. Вредоносное обновление программного обеспечения получили 18 тысяч клиентов фирмы SolarWinds. Более тысячи из них подверглись взлому, что может позволить хакерам и дальше взламывать сети.

Между тем американский президент Дональд Трамп полагает, что СМИ преувеличили масштабы хакерской атаки на США. Хакеры гораздо чаще встречаются в фейковых новостях, чем в реальной жизни. По его словам, он обладает всей полнотой информации о произошедшем и полностью контролирует ситуацию. При этом, предположил глава Белого дома, за кибернападением может стоять вовсе не Россия, как считает политический истеблишмент США, а Китай. Политик добавил, что во время минувших президентских выборов мог быть совершён удар по «нелепым машинам для голосования», что предопределило официальные данные голосования. Однако такая вероятность лишь ещё больше доказывает, что именно он, Трамп, одержал победу, писал NEWS.ru.