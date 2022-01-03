«Распадающийся карточный домик»: cенатор Пушков о президентстве Байдена

США никогда не смогут вернуть себе, в том числе и усилиями их нынешнего президента Джо Байдена, имидж «правового прозрачного демократического» государства. Этот образ и раньше был ложным, а после выборов 2020 года рухнул окончательно. Америка выглядит как распадающийся «карточный домик» на фоне сообщений о разворовывании помощи пострадавшим от COVID-19, сообщил в Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.

Этот образ и прежде был ложным, но после скандальных выборов 2020 года он рухнул окончательно. И всё чаще к нему добавляются новые штрихи, — написал сенатор.

По его словам, это особенно видно на фоне недавних разоблачений о массовом воровстве помощи, предназначенной пострадавшим от COVID-19 в США.

В свете разоблачений о массовом разворовывании помощи пострадавшим от ковида Америка выглядит как распадающийся «карточный домик». Одноимённый сериал The House of Cards был как раз об этом — о глянцевой видимости и о скрытой за ней сущности — весьма неприглядной, — подчеркнул Пушков.

Ранее сенатор сообщил, что Байден не будет вводить новые антироссийские санкции. Он понимает, что таким образом Вашингтон исчерпает возможности давления на Москву, а у российской стороны будут полностью развязаны руки во внешней политике.

Пушков пояснил, что у США остался в распоряжении только набор крайне жёстких мер, которые могут привести к разрыву отношений с Россией.