Пушков прокомментировал отставку командующего ВМС Германии Шёнбаха

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своём Telegram-канале отставку главнокомандующего ВМС Германии Кая-Ахима Шёнбаха после слов о том, что Крым никогда не станет украинским регионом. Он заявил, что высокопоставленный военный поплатился за «недопустимое мышление» для генерала страны, входящей в НАТО.

Пример «недопустимого» мышления для генерала или «правильной» политики из страны, входящей в НАТО. Так не только говорить — так даже думать запрещено. Куда лучше нести ахинею о «великой истории» Украины, которая якобы отбивалась то от монголов, то от татар, то ещё бог знает от кого, — написал Пушков.

Глава ВМС ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах, выступая на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара, заявил, что Крым никогда не вернётся в состав Украины. После этого МИД Украины потребовал от правительства Германии публично опровергнуть данные высказывания.

Позднее высокопоставленный военный сам попросил освободить его от исполнения обязанностей, после чего глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт приняла прошение об отставке.

Крым вошёл в состав России после проведённого в марте 2014 года референдума. В поддержку этого решения проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Однако Украина продолжает считать полуостров своей территорией.