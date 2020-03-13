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Заявление официального представителя МИД КНР о завозе коронавируса в Ухань американскими военными может спровоцировать начало новой фазы холодной войны между двумя странами. Такое мнение высказал руководитель Центра «Русская мечта и китайская мечта» Юрий Тавровский.

Это событие с самыми непредсказуемыми последствиями. Оно открывает новый фронт разворачивающейся между двумя странами холодной войны, потому что возможны «обратки», как вы понимаете, — заявил он в интервью РИА Новости....