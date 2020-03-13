https://static.news.ru/photo/6ce79488-6510-11ea-83ef-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Появление коронавируса COVID-19 может быть как природного, так и рукотворного характера. Поэтому следует проверять все версии возникновения болезни, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Вместе с тем он отметил, что всё происходящее вокруг вируса «похоже на "информационное сопровождение" собственной антивирусной политики». По его словам, об этом свидетельствуют, в частности, обвинения США в адрес Европы в неэффективности мер по борьбе с эпидемией. При этом Соединённые Штаты и сами не слишком хорошо справляются с задачей.
Что точно известно, так это то, что Китай практически справился с эпидемией и знает о вирусе больше остальных. Поэтому надо проверять все версии, — цитирует Морозова РИА Новости.
Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в город Ухань, откуда началось распространение инфекции, могли завезти военные США, писал NEWS.ru.