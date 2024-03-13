Сенатор призвал Макрона забыть об агрессии в отношении России Сенатор Цеков: Макрон не посмеет угрожать России от имени НАТО

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Антироссийские заявления президента Франции Эммануэля Макрона могут быть связаны с изменением расстановки сил в Африке и утратой влияния Франции на континенте, предположил в беседе с NEWS.ru сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его словам, Россия, в отличие от Франции, стремится помогать и защищать африканские страны, которые чувствуют свою суверенность и свободу, тогда как неоколониализм «уходит в прошлое». К тому же заявления Макрона весьма критично воспринимают в самом ЕС.

Каждая страна вправе сама решать, как развиваться и вести внутреннюю политику. Отсюда все воинствующие заявления президента Франции. Однако я не думаю, что они отделятся от коллективного Запада и разовьют конфликт с Россией. Угрожать нам от лица всего НАТО тем более не посмеют. Мы видим, как категорично воспринимают все заявления Макрона в отношении России в Евросоюзе. Франция должна смириться, что неоколониализм уходит в прошлое. Пусть, закатив рукава, сами начинают работать, как делают это все обездоленные страны Африки на протяжении веков, — подчеркнул Цеков.

Макрон ранее заявил, что на конференции в Париже обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, и хотя присутствующие не пришли к консенсусу по этой теме, президент Франции заявил, что не исключает такого варианта в будущем. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал эти слова президента безумными. По его мнению, такой шаг станет началом третьей мировой войны.

В свою очередь военный эксперт Василий Дандыкин высказал мнение, что Макрон был не в себе, когда говорил о готовности отправить войска на Украину. По его словам, это приведет к прямому столкновению НАТО с Россией. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что президенту Франции стоит консультироваться по важным вопросам с Альянсом и его членами, а сам военный блок не планирует направлять войска на Украину.