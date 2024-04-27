Сенатор предположил, почему были сорваны стамбульские переговоры Сенатор Бондарев считает, что не Борис Джонсон сорвал стамбульские переговоры

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров

Сенатор Виктор Бондарев в беседе с NEWS.ru предположил, почему были сорваны переговоры в Стамбуле между РФ и Украиной в 2022 году. По его словам, Россия искала не выгоду, а урегулирование разжигаемого Западом конфликта, предлагая при этом лучший вариант из возможных.

Касаемо роли Бориса Джонсона (бывшего премьер-министра Великобритании. — NEWS.ru), вряд ли он был единоличным инициатором запрета подписания документа, скорее всего, он просто транслировал пожелание, а вернее, указание от коллективного Запада во главе с США. Хотя лучше всего об этом спросить самого Джонсона, в том числе и как соучастника событий на Украине. Выгода Запада, посмотрите на реалии сегодняшнего дня, и не только на Украине. Это конфликты и захватнические войны по всему миру. Поддерживая таким образом мировой пожар, они стимулируют свою экономику. Это их образ жизни последние почти 80 лет, — сказал сенатор.

Он считает, что все декларируемые на Западе «европейские ценности» — пресловутый «райский сад» главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, а также «американская мечта» — построены на ресурсах других стран, на их «костях и крови».

Уже несколько столетий они живут не по средствам, за чужой счет! Цели и задачи, поставленные руководством России в рамках СВО, были достаточно ясно продекларированы и остаются таковыми по сей день. Если бы мы пошли на максимально быструю реализацию этих целей, учитывая соответствующий военный потенциал Украины, то неизбежными стали бы еще более масштабные разрушения и массовая гибель мирного и братского для нас населения, на что мы никогда не пойдем, — заключил Бондарев.

Переговоры Украины и России проходили весной 2022 года, они стартовали почти сразу после того, как началась российская спецоперация. Наиболее результативным был раунд в Стамбуле. Стороны разработали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины и даже предварительно подписали его. Помимо РФ и Украины, документ должны были подписать Китай, США, Франция и Великобритания. Позже переговоры приостановились.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что украинская сторона отказалась от продолжения переговоров с Россией в Стамбуле под прямым давлением Лондона. По его словам, документ о перемирии был «фактически парафирован» — практически подписан.

В ноябре 2023 года глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заверял, что на страну никто не давит по поводу переговоров с РФ. До этого начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании Тони Радакин утверждал, что решение о диалоге президент Украины Владимир Зеленский принимает сам. При этом Борис Джонсон признавался, что не имеет отношения к срыву мирных переговоров весной 2022 года.