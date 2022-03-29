Сенатор от Крыма заявил, что Зеленский не управляет Украиной

Сенатор от Крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков считает, что Украиной сейчас управляют военные и главы местных администраций, а не президент Владимир Зеленский. По его словам, которые приводит РИА Новости, киевские власти ввергли Украину в гуманитарную катастрофу, продолжая реализовывать план по уничтожению страны.

Зеленский хоть и называет себя президентом, но государством не управляет. Он просто вещает откуда-то. Сейчас государством в основном управляют местные администрации и военные, — сказал Цеков.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет предположил, что президент Украины Владимир Зеленский утратил контроль над националистическими батальонами, которые не выполняют приказы украинского лидера и действуют, исходя из своих собственных интересов. По мнению парламентария, весь патриотизм боевиков националистических батальонов основан «на долларовом эквиваленте» и никакая Украина им не нужна.

Бывший премьер-министр страны Николай Азаров также заявил, что Владимир Зеленский остался шоуменом и всего лишь играет роль президента Украины. Он не знает конституцию страны, говорит заученными фразами, а без подготовки «несёт ахинею». Политик отметил, что от Зеленского невозможно услышать его собственное мнение по какому-либо вопросу, а сам он не знаком с содержанием Конституции Украины. В противном случае, по словам Азарова, Зеленский не предложил бы вынести на референдум вопросы, связанные с территориальным устройством страны.