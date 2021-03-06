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Сенатор оценила заявление Кравчука о мерах против России

20:39, 06 марта 2021
Ольга Ковитиди Ольга Ковитиди Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди считает, что слова главы делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе Леонида Кравчука о России не способствуют конструктивному диалогу.

Кравчук «указал» Москве, что ей нужно признать себя не посредником, а стороной конфликта в Донбассе. В противном случае Киев предпримет радикальные шаги для выхода из тупика переговоров.

Попытки украинской власти «растворить» ситуацию во внешнеполитическом векторе являются лишь поводом к неисполнению принятых на себя Минских соглашений, — цитирует РБК Ковитиди.

По её мнению, Украине необходимо исполнить ранее принятые на себя обязательства, а не искать дополнительные способы решения конфликта. В тоже время, Россия готова «оказывать помощь и содействие братскому славянскому народу в прекращении гражданской войны на Донбассе».

Как писал NEWS.ru, депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин обратил внимание на то, как в последнее время на Украине нагнетается воинственная риторика — звучат призывы «кого-то убивать, что-то взрывать, подтягивать войска». Исходя из этого, он сделал вывод о подготовке Украины к реальной войне.

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