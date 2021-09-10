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Сенатор назвал неприемлемыми условия Киева по встрече Зеленского и Путина

21:49, 12 сентября 2021
Сенатор назвал неприемлемыми условия Киева по встрече Зеленского и Путина Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press
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Член Совфеда от Крыма Сергей Цеков заявил, что выдвинутые Киевом условия для встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского неприемлемы. Так он отреагировал на слова пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова, заявившего, что встреча возможна, если на ней поднимут вопрос об «оккупированных территориях», сообщает МК.

Цеков отметил, что Зеленский хочет встретиться с Путиным. Для этого он должен был поручить своему аппарату тщательнее готовить встречу.

Если бы он был политиком-реалистом, то ушёл бы от термина «оккупация» как минимум, — пояснил политик.

Ранее стало известно, что разговор и контакты насчёт этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет, заявил Никифоров. По его словам, против такой встречи выступает именно Москва.

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