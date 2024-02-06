Сенатор назвал механизмы экономического влияния РФ на Эквадор Сенатор Бондарев: ответ РФ на передачу вооружений Эквадором будет болезненным

Эквадор фактически переходит под контроль США, но у России есть механизмы экономического влияния, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. По его словам, ограничение экспорта в РФ эквадорских бананов — болезненная мера для республики.

Передача властями Эквадора советской и российской военной техники незаконна. Но Эквадор, хотя и формально суверенное государство, сейчас фактически переходит под контроль США. Поэтому принудить его исполнять нормы международного права и договоры прямо мы не имеем права. Но у нас есть косвенные механизмы влияния на эту латиноамериканскую страну: через экспортно-импортную политику, — пояснил Бондарев.

Он напомнил, что Россия обнаружила в эквадорских бананах паразита (муху-горбатку). По словам Бондарева, это достаточное основание, чтобы «дать наш ответ Чемберлену»: приостановить с 5 февраля 2024 года сертификацию бананов пяти эквадорских экспортеров, как было сказано в публикации на официальном сайте Россельхознадзора РФ.

Банановый экспорт приносит хороший доход не только в эквадорский бюджет, но и в личный карман господина Нобоа, который владеет целой «банановой империей», огромными плантациями и предприятиями по выращиванию бананов, которые также идут на экспорт. Для Эквадора наш ответ будет весьма болезненным. В 2023 году латиноамериканская страна экспортировала в Россию бананов на общую сумму 800 млн. долларов. Эквадор завозил к нам больше бананов, чем в США. То есть наш ответ будет экономическим, — сказал Бондарев.

Он пояснил, что пока Эквадор взаимодействует с США в военной сфере, РФ «не заинтересована в военном взаимодействии» с республикой. По словам Бондарева, дипломатические отношения между Москвой и Кито сохраняются. При этом действия Эквадора он назвал в целом недружественными.

Ранее Россельхознадзор ввел запрет на импорт выращенных в Эквадоре гвоздик через страны Европейского союза: Германию, Нидерланды, Литву и Латвию. Помимо этого, ведомство ограничило ввоз в РФ бананов из республики. Такое решение было принято из-за выявления в них карантинного объекта — многоядной мухи-горбатки.