Сенатор Клишас оценил перспективы расследования пыток пленных на Украине

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает бесперспективной возможность расследования в ООН фактов пыток российских военнопленных на Украине. Как заявил сенатор в Telegram-канале, призывы к расследованиям преступлений на Украине звучали неоднократно, но их результаты ни разу не были обнародованы, поэтому Россия возьмёт дело в свои руки.

Это преступление будет расследовано, как и все другие, только Следственным комитетом Российской Федерации и правоохранительными органами ДНР и ЛНР. Виновные будут установлены и преданы суду, — добавил Клишас.

Ранее в интернете было опубликовано видео, на котором, предположительно, представитель украинского добровольческого батальона допрашивает попавшего в плен российского военнослужащего. На кадрах, в частности, видно, как людям в камуфляжной форме с белыми повязками стреляют по ногам. По некоторым данным, видео было снято на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать данный инцидент.

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер также призвала власти обеих сторон провести полное расследование обвинений, которые возникли вслед за появлением этих видео. По её словам, организация находится «в процессе проверки всех опубликованных материалов», которые «вызывают серьёзную обеспокоенность».