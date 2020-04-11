Сенатор из США предложил «сурово наказать» Китай за коронавирус

https://static.news.ru/photo/62bf6f28-7bc5-11ea-8371-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ju Zhenhua/Xinhua/Global Look Press

Американский сенатор Линдси Грэм заявил об ответственности Китая за гибель граждан США из-за коронавируса и безработицу.

Он пояснил, что пандемия началась из-за поведения китайского правительства, отметив, что это уже третья болезнь из КНР.

Я хочу начать списывать часть нашего долга Китаю, потому что это они должны платить нам, а не мы им! — сказал сенатор.

По его мнению, Китай необходимо наказать настолько сурово, чтобы в будущем сдерживать его, передаёт Fox News.

Ранее NEWS.ru писал, что Пентагон согласился оставить в стороне разногласия с Россией и Китаем на фоне пандемии коронавируса. В ведомстве отметили, что глобальная пандемия — «это возможность оставить в стороне разногласия и искать конструктивные способы сотрудничества».