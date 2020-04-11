Сенатор из США предложил «сурово наказать» Китай за коронавирус

Американский сенатор Линдси Грэм заявил об ответственности Китая за гибель граждан США из-за коронавируса и безработицу.
Он пояснил, что пандемия началась из-за поведения китайского правительства, отметив, что это уже третья болезнь из КНР.
Я хочу начать списывать часть нашего долга Китаю, потому что это они должны платить нам, а не мы им! — сказал сенатор.
По его мнению, Китай необходимо наказать настолько сурово, чтобы в будущем сдерживать его,
Ранее NEWS.ru писал, что Пентагон согласился оставить в стороне разногласия с Россией и Китаем на фоне пандемии коронавируса. В ведомстве отметили, что глобальная пандемия — «это возможность оставить в стороне разногласия и искать конструктивные способы сотрудничества».
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