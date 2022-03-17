Сенатор Цеков назвал главные ожидания от переговоров Киева и Москвы

По итогам российско-украинских переговоров важнее добиться нейтрального статуса Украины, чем признания, что Крым — территория России, заявил член Совфеда от полуострова Сергей Цеков «ПолитЭксперту». Заявленные также демилитаризация и денацификация страны для него в приоритете, отметил сенатор.

На тех переговорах, которые ведутся между Москвой и Киевом, для меня лично важно не столько признание Крыма и Донбасса, сколько полная демилитаризация, денацификация, нейтральный статус Украины. Вот это самое главное — уважение к правам русских и русскокультурных граждан Украины, к нашей отечественной истории. А что касается признания, честно говоря, меня не особо греет, — сказал Цеков.

Он объяснил такое отношение тем, что Крым сам никогда не вернётся в состав Украины, а Россия считает его своим.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что воссоединение Крыма и России было правильным и своевременным решением. По его словам, чтобы это оценить, достаточно посмотреть на то, что происходит в данный момент в Донбассе.

Он также предложил продлить действие госпрограммы развития Крыма и Севастополя до 2027 года, а в перспективе — до 2030 года. Также президент потребовал не сокращать объём финансирования программы создания комфортной городской среды в этих регионах.