Сенат США разрешит вызвать на слушания экс-спецпрокурора Мюллера

https://static.news.ru/photo/d4274bbe-c462-11ea-8ab5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Douglas Christian/Global Look Press

Бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера могут вызвать для дачи показаний юридическому комитету Сената по поводу его расследования инкриминируемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя юридического комитета Сената Конгресса США республиканца Линдси Грэма. Отмечается, что ранее с запросом на то, чтобы вызвать Мюллера для дачи показаний обращались демократы.

Этот запрос будет одобрен, — цитирует агентство сенатора.

Сообщается, что Грэм получил от комитета полномочия вызвать на допрос 50 человек, не согласовывая каждую повестку. В их числе — экс-директор ФБР Джеймс Коми, его преемник Кристофер Рей, советник по национальной безопасности в администрации бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс, а также экс-глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан.

Эти слушания предпринимаются республиканцами, чтобы разобраться, как ФБР осуществляло операцию Crossfire Hurricane («Ураган перекрестного огня»), направленную против предвыборного штаба президента Дональда Трампа и нужно ли было затевать еще и расследование Мюллера, на которое за два года ушло более $30 млн. Сенатский юридический комитет намерен подвести итоги слушаний к октябрю, то есть к самым выборам.

Расследование под кодовым названием Crossfire Hurricane началось в июле 2016 года. ФБР получило информацию о разговоре между советником Дональда Трампа Джорджем Пападопулосом и «чиновником дружественного государства» в мае 2016 года. Тогда он рассказал, что «команда Трампа получила предложение из России», чтобы раскрыть информацию, которая будет разрушительной для Хиллари Клинтон и Барака Обамы.

Как писал NEWS.ru, министерство юстиции США планирует к 19 июня опубликовать расширенную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы.