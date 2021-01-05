Сенат США продолжил дебаты по итогам выборов президента

https://static.news.ru/photo/ff5f9c86-508b-11eb-817d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim LoScalzo/Global Look Press

Сенат США вечером 6 января по местному времени вернулся к дебатам по поводу итогов выборов главы государства после того, как полиция разогнала протестующих у Капитолия.

Заседание сената возобновилось выступлением вице-президента США Майка Пенса. Затем слово взял лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл, который заявил, что палату не удастся запугать, она утвердит результаты выборов и не склонится перед беззаконием, передаёт РИА Новости.

Мы не склонимся перед беззаконием или запугиванием, мы снова в строю, и мы исполним предписанную конституцией обязанность для нашей страны, мы сделаем это сегодня, — сказал Макконнелл.

По его словам, конгресс за свою историю сталкивался с событиями пострашнее, а протестующие пытались «нарушить демократию» и «провалились» с этой идеей.

Мы завершим процесс в соответствии с правилами... И мы утвердим победителя президентских выборов 2020 года, — заявил Макконнелл.

Как сообщал NEWS.ru, 6 января конгресс США должен был утвердить итоги президентских выборов, объявив победителем демократа Джо Байдена, однако этого не произошло. Толпы сторонников Дональда Трампа собрались у Капитолия и ворвались в здание конгресса, где проходило заседание.

Члены конгресса были немедленно эвакуированы, одновременно с этим на ступенях конгресса начались стычки с полицией, которая применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек были задержаны, есть раненые, в здании конгресса произошла стрельба. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила комендантский час с 18:00 по местному времени.

Президент США Дональд Трамп ранее обратился к протестующим в Вашингтоне и призвал их действовать мирно. Он также отдал приказ мобилизовать Нацгвардию США для обеспечения порядка у Капитолия.

Демократ Джо Байден, победу которого на президентских выборах в США должен был утвердить конгресс 6 января, призвал сорвавших эту процедуру протестующих прекратить «осаду конгресса», разойтись по домам и «дать дорогу демократии».