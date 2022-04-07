Сенат США принял законопроект о запрете импорта газа и нефти из России

Сенат США 7 апреля принял законопроект о запрете импорта нефти и газа из России из-за событий на Украине, сообщает CNBC. По данным телеканала, 100 конгрессменов поддержали документ, никто не выступил против.

Голосование по запрету на импорт энергоносителей из России прошло после того, как Сенат единогласно одобрил законопроект о приостановке нормальных торговых отношений России с Соединёнными Штатами. Теперь американская администрация сможет устанавливать для российских товаров более высокие пошлины, чем для остальных стран, являющихся членами Всемирной торговой организации.

Этот пакет направлен на то, чтобы использовать все инструменты экономического давления на Владимира Путина и его приспешников-олигархов. Путинская Россия не заслуживает того, чтобы быть частью экономического порядка, который существовал со времён окончания Второй мировой войны, — заявил американский сенатор Рон Уайден.

Ожидается, что голосование по законопроекту о запрете импорта нефти и газа из России состоится 7 апреля в Палате представителей. CNBC отмечает, что члены нижней палаты конгресса США, скорее всего, поддержат этот документ. Тогда он поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

Байден в начале марта заявил, что Соединённые Штаты вводят запрет на импорт энергоносителей из России, в том числе на нефть и газ. Глава Белого дома также отметил, что в США понимают, что союзники в Европе не смогут присоединиться к этому запрету.

Принятый 7 апреля сенатом законопроект дублирует подписанный указ Байдена, вводящий запрет на российские энергоносители. Однако из-за наделения его статусом закона преемнику нынешнего главы государства будет тяжелее его отменить, указал телеканал CNBC.

