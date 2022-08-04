Сенат США одобрил вступление Финляндии и Швеции в НАТО Сенат США одобрил резолюцию о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

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Сенат США в среду, 3 августа, одобрил резолюцию о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования. Протоколы были направлены в сенат американским президентом Джо Байденом в июле.

США пополнили список из более чем 20 стран, ратифицировавших документы о расширении НАТО. Швеция и Финляндии до начала 2022 года сохраняли нейтралитет, однако после начала специальной операции России на Украине подали заявки на членство в Североатлантическом альянсе.

В июле президент США Джо Байден направил на ратификацию в сенат протоколы о присоединении двух скандинавских стран к НАТО. В рамках установленной процедуры, непосредственно ратификацию осуществляет глава государства, но сенат должен перед этим дать свое согласие на подобную процедуру.

Ранее французские депутаты ратифицировали протокол о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Документ был рассмотрен Национальным собранием страны во вторник, 2 августа. Всего за принятие в Альянс новых членов выступили 209 депутатов, а 46 человек высказались против.

Аналогичный законопроект был рассмотрен сенатом Франции в конце июля. Тогда инициатива получила поддержку 323 человек, а против высказались 17 сенаторов.