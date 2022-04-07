Сенат США одобрил проект по ужесточению норм в торговле с Россией

Сенат США подавляющим большинством голосов поддержал законопроект, который отменяет нормальные торговые отношения с Россией и Белоруссией в связи с проведением военной операции на территории Украины, сообщает Reuters. По данным агентства, принятие законопроекта означает, что российский и белорусский импорт лишится на американском рынке режима наибольшего благоприятствования.

Приостановка этого режима в отношении России и Белоруссии позволит администрации Джо Байдена устанавливать для российских и белорусских товаров более высокие пошлины, чем для остальных стран, которые являются членами Всемирной торговой организации.

После голосования в Сенате документ отправится на рассмотрение в Палату представителей. Как ожидается, голосование по проекту документа в нижней палате американского Конгресса состоится 7 апреля. В случае одобрения законопроекта он поступит в Белый дом на подпись президенту Джо Байдену.

Палата представителей США одобрила законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией в середине марта. Инициативу поддержали 424 конгрессмена, восемь выступили против. Однако при рассмотрении инициативы в Сенате в неё были внесены некоторые поправки. В связи с этим теперь документ вновь будет направлен в нижнюю палату.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкционные устремления США против России могут продолжаться ещё долго. Ограничительные меры вводились бы вне зависимости от событий на Украине. Реагировать на новые санкции со стороны стран G7 следует по мере их поступления.