https://static.news.ru/photo/eee0e4e0-1cd5-11ea-82c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Члены американского Сената перенесли на более поздний срок рассмотрение пакета дополнительных санкций против России. Он носит название «Защита безопасности Америки от агрессии Кремля» (DASKA).

Документ предполагает ввести санкции против «политических фигур, олигархов и других лиц», прямо или косвенно способствующих «незаконным и коррупционным действиям» властей РФ, поддержавших «вмешательство в демократические процедуры или выборы в любой стране». Авторы инициативы требуют запретить сделки с новым суверенным долгом РФ периодом обращения более 14 дней, инвестиции в российские СПГ-проекты за пределами России, поддержку «освоения нефтяных ресурсов в России».

Цель этих санкций — заставить РФ вернуть Крым Украине, перестать оказывать поддержку силам, совершающим насилие на востоке Украины, оккупирующим часть Грузии и Молдавии.

Изначально законопроект планировали обсудить 11 декабря, однако теперь это может произойти только через неделю или даже в следующем году из-за приближающихся рождественских праздников, пишет « Ридус ».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову о намерении увеличить товарооборот США с РФ «в несколько раз». Однако американский лидер не уточнил, как именно он планирует это реализовать, учитывая санкции, писал NEWS.ru.