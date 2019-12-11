https://static.news.ru/photo/238da484-1c55-11ea-ae5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Rock Cohen/flickr.com

Комитет по иностранным делам сената Конгресса США утвердил проект, с помощью которого будет выделен $1 млрд на энергобезопасность Европы. Законопроект также позволит снизить роль России в поставках энергоресурсов.

Сообщается, что теперь документ будет направлен на рассмотрение в сенат. Там в него могут внести коррективы.

Поддержать усилия Европейской комиссии и правительств стран Центральной и Восточной Европы, направленные на укрепление их энергетической безопасности, — приводит ТАСС выдержку из документа.

Законопроект также предполагает выделение Агентству по торговле и развитию $5 млн для оказания содействия странам Европы и набора дополнительных сотрудников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США выделят в 2020 году около $300 млн на помощь Украине.