Семья задержанного в Чехии россиянина нашла ему нового адвоката

Семья задержанного в международном аэропорту Праги по запросу Украины Александра Франчетти нашла ему нового адвоката. Россиянин удовлетворён выбором нового защитника. Об этом ТАСС рассказал подробно ознакомленный с делом россиянина источник в столице Чехии.

Семья Франчетти нашла ему нового адвоката. Поиски адвоката являются исключительно делом россиянина и его доверенных лиц. Ими являются родственники, члены семьи, — уточнил источник.

Других подробностей в настоящий момент нет.

Прошлый адвокат Франчетти Ян Шварц ранее назвал дело политическим. От подробного комментария он отказался, однако выразил надежду, что суд не выдаст его подзащитного Украине. Юрист подал протест в Верховный суд на заключение Франчетти под стражу.

Франчетти был задержан 12 сентября в аэропорту Праги по ордеру, выданному Украиной. Эта операция была проведена в результате согласованных действий украинских и чешских стражей порядка. Россиянина обвиняют в участии в «российской оккупации Крыма». Франчетти отвергает обвинения, выдвинутые против него украинскими властями.

Позднее Украина запросила выдачу задержанного. Накануне представитель пражской прокуратуры Алеш Цимбал заявил, что вопрос о выдаче Франчетти будет решать по предложению прокурора горсуд в Праге. Однако сначала должно состояться предварительное расследование, цель которого — выяснить, не препятствуют ли возможной выдаче некоторые факты, отметил он.

14 сентября городской суд в Праге решил предварительно заключить под стражу Александра Франчетти.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Чехию не допускать политизации дела задержанного Франчетти, не идти на поводу у Киева и освободить его. Россия ожидает от чешской стороны скорейшего освобождения российского гражданина и получения ответов на запросы о причинах и мотивах его задержания.