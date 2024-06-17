Машину с членами семьи вице-президента Колумбии обстреляли на шоссе

Фото: Sebastian Barros/Keystone Press Agency/Global Look Press

Франсия Маркес

Вице-президент Колумбии Франсия Маркес сообщила, что автомобиль, в котором находились члены ее семьи, обстреляли вооруженные люди. На своей странице в социальной сети X политик отметила, что никто из ее близких не пострадал.

Мой отец вместе с моим шестилетним племянником и двумя охранниками подверглись нападению на шоссе Суарес-Кали, недалеко от города Тимба. <...> Они остались невредимы, с ними все в порядке, — говорится в сообщении.

В своем обращении она попросила прокуратуру страны начать расследование по факту произошедшего. Маркес обеспокоена ситуацией с безопасностью в департаменте Валье-дель-Каука, где произошло нападение. Издание Tiempo со ссылкой на полицию подтвердило, что обстрел произошел днем 16 июня. Машина, в которой ехали родственники вице-президента, была обстреляна четыре раза.

Ранее пьяный молодой человек устроил конфликт возле кафе на улице Дубнинской в Москве и выстрелил из травматического пистолета в воздух. По данным столичной прокуратуры, 22-летний нарушитель влез в стычку с группой других молодых людей, угрожая оружием. Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует проверку произошедшего.