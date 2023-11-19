Семья россиянина заявила, что его 600 дней держат в тюрьме в Колумбии Baza: россиянина почти 600 дней держат в тюрьме в Колумбии по делу о кибератаках

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Россиянин Сергей уже около 600 дней сидит в тюрьме в Колумбии, пишет Telegram-канал Baza. По данным канала, родственники мужчины считают, что его незаконно держат за решеткой, чтобы потом на кого-нибудь обменять.

По информации Baza, Сергей уехал в Боготу в 2017 году, чтобы работать переводчиком, через какое-то время начал зарабатывать игрой на ставках. Но в 2022 году на фоне протестов из-за президентских выборов глава государства Иван Дуке Маркес начал борьбу с «российским влиянием». Тогда Сергей неожиданно увидел фотографии со своих страниц в соцсетях в выпуске теленовостей, в котором его называли шпионом.

Россиянина арестовали по обвинению в шпионаже и финансировании протестующих. Правоохранители не нашли улик, но отказались освобождать россиянина, против которого выдвинули обвинения уже в кибератаках и экономических преступлениях. По версии колумбийского следствия, Сергей не мог делать ставки на спорт из-за отсутствия гражданства южноамериканской страны, а также пользоваться VPN, хотя он и не запрещен в государстве.

Как пишет Baza, мать и юрист Сергея считают, что его держат за решеткой в Колумбии, рассчитывая на «обменный фонд». По словам родственников, россиянина подвергают пыткам и издевательствам в тюрьме, а перед важными заседаниями содержат в тяжелых антисанитарных условиях. Как сообщает канал, мать Сергея не рассчитывает на помощь властей РФ, а МИД, по ее словам, игнорирует его дело.

Ранее на Кипре по запросу США задержали гражданина России и Германии Артура Петрова. Американские власти обвиняют мужчину в незаконном экспорте в РФ микроэлектроники, произведенной в США, где Петрову грозит пожизненное заключение.