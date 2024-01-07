Семья разбившегося актера Оливера прервала молчание Семья погибшего голливудского актера Оливера опубликовала некролог

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Кристиан Оливер

Жена актера Кристиана Оливера Джессика Клепсер прервала молчание после авиакатастрофы, в которой погибли ее муж и две дочери. Женщина сказала, что глубоко опечалена трагедией. Ее заявление было опубликовано на странице компании Wundabar Pilates в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Мы глубоко опечалены трагической авиакатастрофой 4 января 2024 года, унесшей жизни наших любимых членов семьи. Наши дочери Мадита (12 лет) и Анник (10 лет) вместе со своим отцом Кристианом возвращались из отпуска на Карибах, когда у одномоторного самолета, на котором они летели, возникли проблемы с двигателем, и он упал в океан, — указано в сообщении.

Представители компании от себя добавили, что родственники и все, кто хорошо знал актера будут сильно переживать утрату. В Wundabar Pilates призвали общественность с уважением отнестись к семье погибшего и ее просьбе о конфиденциальности.

Голливудский актер Кристиан Оливер и его дети погибли в авиакатастрофе на Карибах. Отец с дочерьми находились на борту небольшого одномоторного самолета, который вылетел 4 января в направлении Сент-Люсии. По информации национальной полиции Сент-Винсент и Гренадины, всего в крушении частного самолета погибли четыре человека, включая пилота и пассажира-американца с двумя детьми.

Оливер стал известен благодаря своим ролям в фильмах «Операция Валькирия», «Гремучие змеи» и «Спиди-гонщик». Его фильмография насчитывает 57 работ.