Семья президента Буркина-Фасо из-за мятежа военных покинула страну

Семья президента Буркина-Фасо Роша Мара Каборе покинула страну. Об этом сообщил панфариканский портал LSI Africa. В стране в настоящее время происходит стрельба, поступает информация о мятеже военных, которые требуют отставки главы государства.

По нашей информации семья президента Роша Каборе покинула Буркина-Фасо, — сообщило издание.

По имеющимся данным, военные мятежники потребовали отставки главы государства. Сам лидер якобы находится под охраной жандармерии. По свидетельствам очевидцев, у резиденции в столице Уагадугу вечером в воскресенье, 23 января, были слышны выстрелы, в небе замечены вертолёты.

Ранее президент Буркина-Фасо ввёл на всей территории страны комендантский час «до дальнейших распоряжений». Он действует с 20:00 до 05:30 по местному времени. В понедельник и вторник, 24 и 25 января, из-за «небезопасной обстановки» предполагается закрыть школы. Военных призвали сохранять «республиканскую позицию» и поддерживать диалог с властями.

По информации радиостанции RFI, интенсивная стрельба была слышна на протяжении 23 января в двух военных лагерях в столице страны. Также сообщалось о перестрелках в городе Кая. Правительство подтвердило факт стрельбы, но опровергло информацию о захвате власти армией. Также была опровергнута информация о задержании президента.