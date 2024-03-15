Fox News обвинили в насильственной смерти украинской журналистки NPR: семья погибшей на Украине журналистки Кувшиновой подала в суд на Fox News

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Александра Кувшинова

Семья погибшей под Киевом в 2022 году украинской журналистки Александры Кувшиновой подала в суд на телеканал Fox News за то, что он отправил ее на опасное задание, сообщает Национальное общественное радио (NPR) США. В иске указано, что работодатель пытался скрыть обстоятельства произошедшего.

Семья [Кувшиновой] подала иск о насильственной смерти против Fox News. <...> В иске <...> содержатся обвинения в <...> мошенничестве и клевете, — говорится в сообщении.

В 2022 году Fox News сообщил о смерти на Украине журналистки Кувшиновой и оператора Пьера Закржевски. Автомобиль съемочной группы попал под обстрел.

В июле 2023 года в зоне специальной военной операции погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлев. Он получил ранение в результате обстрела со стороны украинской армии. По данным агентства, журналист погиб в районе населенного пункта Пятихатки.

В ноябре 2023 года на Украине погиб корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов. По данным Министерства обороны России, по его местоположению был нанесен удар с беспилотника. В составе группы журналистов на данном участке фронта также был фотограф ТАСС Алексей Коновалов, он не пострадал. Максудов работал в зоне специальной военной операции с первых дней ее проведения.