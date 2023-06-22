Семья миллиардера обвинила организаторов тура к «Титанику» в промедлении Семья миллиардера Хардинга обвинила OceanGate в промедлении с объявлением о пропаже «Титана»

Фото: Twitter/ActionAviation

Хэмиш Хардинг

Восьмичасовая задержка компании-оператора OceanGate, которая не объявила о пропаже батискафа «Титан», была непозволительно долгой, заявила семья британского миллиардера Хэмиша Хардинга, находившегося на борту глубоководного аппарата. Двоюродная сестра Хардинга заявила изданию The Telegraph, что поднимать тревогу можно было уже спустя три часа после того, как судно перестало выходить на связь с надводным кораблем.

Это очень пугает. [Им] потребовалось так много времени, чтобы спасти [их], это слишком долго, — сказала Коснетт Хардинг.

Накануне сестра миллиардера призналась, что беспокоится, поскольку ее двоюродному брату и еще четверым путешественникам на «Титане» может не хватить кислорода.

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Батискаф потерял связь с надводным кораблем Polar Prince в Атлантическом океане 18 июня, около 09:45 по местному времени, при этом береговая охрана США не знала об исчезновении «Титана» до 17:40.

Крестник Хардинга рассказал, что семье впервые сообщили об исчезновении судна около полуночи, когда он уже собирался спать.

Спасатели продолжают попытки найти Хардинга и еще четверых человек, пропавших в Атлантическом океане при погружении к обломкам «Титаника» на батискафе. Предполагается, что запасов кислорода на судне может хватить еще на несколько часов.

На борту подводного аппарата также находились пакистанский бизнесмен Шахзада Дауд с сыном, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле и глава компании-оператора OceanGate Стоктон Раш.

Ранее Sky News сообщил, что источником звуков в районе пропажи подводного судна, о которых 20 и 21 июня докладывала Береговая охрана США, по мнению экспертов, является «фоновый шум океана».