В американском городе Ньюнан семья принесла домой рождественскую ёлку вместе с живой совой. Птицу обнаружила дочка.
Девочка решила, что сова игрушечная, и попросила папу дать ей взглянуть на неё поближе. Тогда отец рассмотрел необычное украшение и понял, что птица живая.
Выяснилось, что сову они
Семья решила выпустить её на волю и оставила на ночь открытыми все окна, но птица не двинулась с места. Тогда они пригласили специалиста из природоохранного центра. Тот квалифицировал её как восточную сову, после чего снял с дерева и отпустил на волю.
Ранее NEWS.ru писал, что контактный зоопарк «Трогательный музей сов» в Санкт-Петербурге после прокурорской проверки лишился одного из своих питомцев. Надзорный орган изъял сипуху обыкновенную.
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