https://static.news.ru/photo/91530452-2405-11ea-a094-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jürgen & Christine Sohns/imageBROKER.com/Global Look Press

В американском городе Ньюнан семья принесла домой рождественскую ёлку вместе с живой совой. Птицу обнаружила дочка.

Девочка решила, что сова игрушечная, и попросила папу дать ей взглянуть на неё поближе. Тогда отец рассмотрел необычное украшение и понял, что птица живая.

Выяснилось, что сову они принесли в дом вместе с ёлкой, которую купили на День благодарения. Она просидела на ветках больше недели, пишет CNN.

Семья решила выпустить её на волю и оставила на ночь открытыми все окна, но птица не двинулась с места. Тогда они пригласили специалиста из природоохранного центра. Тот квалифицировал её как восточную сову, после чего снял с дерева и отпустил на волю.

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