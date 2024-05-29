Семья из России приехала на Бали и заразилась загадочной болезнью Семья из России заразилась на Бали неизвестной болезнью и не может вылечиться

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Пара из России вместе с двухмесячным сыном во время отпуска на Бали заразилась нетипичной болезнью, от которой не может избавиться, несмотря на все современные методы лечения, пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, тела россиян покрылись язвами и пузырями, которые увеличиваются при контакте с водой.

Сообщается, что вирус, поразивший россиян, похож на ветрянку, но избавиться от болезни не получается: симптомы похожи на последствия стрептодермии, однако лечение от нее не помогло. Семье выписали курс антибиотиков и различные мази, но к желаемому эффекту они не привели. После медики выписали еще три лекарства, но и они не смогли изменить ситуацию.

По словам россиянки, соприкосновение с водой приводит к особенно болезненным последствиям — пузыри после этого стремительно разрастаются и лопаются. В итоге семья приняла решение вернуться в Россию, чтобы обратиться к отечественным специалистам. Сейчас назначен ряд анализов, проводятся обследования.

Ранее иммунолог Николай Крючков предупредил об опасности бруцеллеза (мальтийская лихорадка), который часто переходит в хроническую форму и в 3–4% может вызвать смерть пациента. При этом медик подчеркнул, что источником заражения являются животные.