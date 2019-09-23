https://static.news.ru/photo/cb945f28-ddf9-11e9-adba-fa163e074e61_660.jpg Фото: EIBNER/EXPA/Johann Groder/Global Look Press

Пара из австрийского Линца, заказав по Интернету одежду, получила посылку с таблетками экстази на €500 тысяч.

Австрийцы купили в одном из интернет-магазинов два платья. Когда пришли обе посылки, одна из них оказалась довольно тяжёлой. Вскрыв коробку, женщина увидела похожие на декоративные камни предметы. Супруг сразу понял, что это наркотики — около 25 тысяч таблеток экстази, передаёт газета Kurier .

Полицейские установили, что посылка из Нидерландов предназначалась для жителя Шотландии. Местные власти уже установили личность настоящего адресата и задержали его.

Как ранее писал News.ru, пять тысяч таблеток экстази в форме головы американского президента Дональда Трампа перехватили в Германии. Партию стоимостью порядка €40 тысяч обнаружили в машине в городе Нижней Саксонии. По данным полиции, таблетки могли быть куплены через сайт в Интернете, где продажа экстази замаскирована под слоганом «Трамп снова сделает вечеринку великой». Эта фраза отсылает к его предвыборному лозунгу «Make America great again» («Сделаем Америку снова великой»).