https://static.news.ru/photo/d795a880-faf0-11ea-a97b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате аварии с участием туристического автобуса в мексиканском городе Тихуана погибли семь человек. Об этом сообщает телеканал Milenio.

По имеющимся данным, туристический автобус перевернулся . В момент ДТП в нём находились более 50 человек. Семеро погибли, ещё шесть человек получили ранения.

Личности погибших устанавливаются. Известно, что они были сотрудниками баров района, в котором произошла авария.

Причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на территории северного индийского штата Уттар-Прадеш произошла авария, в результате которой погибли по меньшей мере 17 человек. Ещё пятеро получили ранения.