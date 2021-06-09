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Семь человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Мексике

21:29, 09 июня 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате аварии с участием туристического автобуса в мексиканском городе Тихуана погибли семь человек. Об этом сообщает телеканал Milenio.

По имеющимся данным, туристический автобус перевернулся. В момент ДТП в нём находились более 50 человек. Семеро погибли, ещё шесть человек получили ранения.

Личности погибших устанавливаются. Известно, что они были сотрудниками баров района, в котором произошла авария.

Причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на территории северного индийского штата Уттар-Прадеш произошла авария, в результате которой погибли по меньшей мере 17 человек. Ещё пятеро получили ранения.

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