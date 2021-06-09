В результате аварии с участием туристического автобуса в мексиканском городе Тихуана погибли семь человек. Об этом сообщает телеканал Milenio.
По имеющимся данным, туристический автобус
Личности погибших устанавливаются. Известно, что они были сотрудниками баров района, в котором произошла авария.
Причины происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что на территории северного индийского штата Уттар-Прадеш произошла авария, в результате которой погибли по меньшей мере 17 человек. Ещё пятеро получили ранения.